Erste Schätzungen: Fifth Third Bancorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fifth Third Bancorp stellt voraussichtlich am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,835 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fifth Third Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,880 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 1,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,25 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,21 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,09 USD, gegenüber 3,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 12,86 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,72 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at