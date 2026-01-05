Fifth Third Bancorp Aktie

WKN: 875029 / ISIN: US3167731005

05.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fifth Third Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse

Fifth Third Bancorp wird voraussichtlich am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,993 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,850 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,34 Milliarden USD – ein Minus von 26,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fifth Third Bancorp 3,20 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,49 USD je Aktie, gegenüber 3,14 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 9,03 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 13,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Fifth Third Bancorp 42,06 -1,06%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende knapp im Minus -- DAX geht stärker aus dem Handel - 25.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen schließen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelte, legte der deutsche Leitindex zur Wochenmitte weiter zu. Die US-Börsen fanden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.
