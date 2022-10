Erste Schätzungen: Fifth Third Bancorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fifth Third Bancorp wird voraussichtlich am 20.10.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,984 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Fifth Third Bancorp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,20 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,50 USD je Aktie, gegenüber 3,73 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 8,47 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 7,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at