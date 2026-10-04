Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
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04.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fifth Third Bancorp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Fifth Third Bancorp äußert sich voraussichtlich am 19.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,841 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fifth Third Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 USD in den Büchern gestanden.
15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 18,32 Prozent auf 3,34 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,06 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,53 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,88 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,72 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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