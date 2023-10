Erste Schätzungen: Fifth Wall Acquisition A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fifth Wall Acquisition A präsentiert in der voraussichtlich am 07.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,044 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 59,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 26,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 47,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,182 USD, gegenüber -0,490 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 241,9 Millionen USD im Vergleich zu 167,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at