Erste Schätzungen: Fifth Wall Acquisition A legt Quartalsergebnis vor

Fifth Wall Acquisition A wird voraussichtlich am 10.05.2023 das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,075 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 49,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 55,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,211 USD, gegenüber -0,490 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 243,9 Millionen USD im Vergleich zu 167,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at