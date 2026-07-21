Erste Schätzungen: Fifth Wall Acquisition A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fifth Wall Acquisition A wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,020 USD. Das entspräche einem Gewinn von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,060 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 3,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 39,6 Millionen USD gegenüber 38,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,090 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,320 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 161,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 152,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at