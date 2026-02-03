Figma Aktie

Figma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Figma gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Figma lädt voraussichtlich am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,070 USD je Aktie gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Figma in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 293,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 216,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,377 USD im Vergleich zu -1,500 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 1,05 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 749,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

