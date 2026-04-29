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WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052

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29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Figma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Figma wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,063 USD aus. Im letzten Jahr hatte Figma einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Figma 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 313,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 37,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Figma 228,2 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,238 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,440 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,37 Milliarden USD, gegenüber 1,06 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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