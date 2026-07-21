Erste Schätzungen: Figma verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Figma öffnet voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,041 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 40,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 249,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Figma für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 351,6 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,274 USD aus. Im Vorjahr waren -2,440 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 1,44 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at