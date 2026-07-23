FIG a Aktie
WKN DE: A3CQYM / ISIN: US30260D1037
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: FIGS A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
FIGS A präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,067 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll FIGS A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 186,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte FIGS A 152,6 Millionen USD umsetzen können.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,262 USD je Aktie, gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 728,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 631,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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