FIG a Aktie
WKN DE: A3CQYM / ISIN: US30260D1037
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: FIGS A präsentiert Quartalsergebnisse
FIGS A äußert sich voraussichtlich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass FIGS A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll FIGS A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 165,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,72 Prozent gesteigert.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,111 USD, gegenüber 0,020 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 594,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 555,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
