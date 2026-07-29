Figure Technology Solutions Aktie
WKN DE: A41GD8 / ISIN: US3493811034
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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Figure Technology Solutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Figure Technology Solutions wird voraussichtlich am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,243 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 104,51 Prozent auf 208,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Figure Technology Solutions noch 101,8 Millionen USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,975 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,290 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 803,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 457,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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