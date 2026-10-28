Figure Technology Solutions Aktie
WKN DE: A41GD8 / ISIN: US3493811034
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Figure Technology Solutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Figure Technology Solutions wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,283 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 88,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 251,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 133,2 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,15 USD, gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 895,5 Millionen USD im Vergleich zu 457,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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