|
03.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: FILA KOREA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
FILA KOREA veröffentlicht voraussichtlich am 18.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 44,25 KRW. Im Vorjahresquartal waren -945,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 858,45 Milliarden KRW – das wäre ein Abschlag von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 861,37 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3880,50 KRW, gegenüber 1417,00 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 4.419,34 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 4.268,74 Milliarden KRW generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag schwächer.