Erste Schätzungen: FILA KOREA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FILA KOREA veröffentlicht voraussichtlich am 18.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 44,25 KRW. Im Vorjahresquartal waren -945,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 858,45 Milliarden KRW – das wäre ein Abschlag von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 861,37 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3880,50 KRW, gegenüber 1417,00 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 4.419,34 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 4.268,74 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at