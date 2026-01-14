Financial Institutions Aktie
WKN: 626516 / ISIN: US3175854047
|
14.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Financial Institutions gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Financial Institutions wird voraussichtlich am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,945 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Financial Institutions ein EPS von -4,020 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 559,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 63,0 Millionen USD gegenüber -13,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,57 USD je Aktie, gegenüber -2,750 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 243,7 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 263,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Financial Institutions IncShs
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Financial Institutions gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Financial Institutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Financial Institutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: Financial Institutions stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Financial Institutions IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Financial Institutions IncShs
|31,55
|1,32%