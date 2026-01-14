Erste Schätzungen: Financial Institutions gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Financial Institutions wird voraussichtlich am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,945 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Financial Institutions ein EPS von -4,020 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 559,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 63,0 Millionen USD gegenüber -13,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,57 USD je Aktie, gegenüber -2,750 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 243,7 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 263,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at