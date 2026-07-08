Financial Institutions Aktie
WKN: 626516 / ISIN: US3175854047
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Financial Institutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Financial Institutions wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,930 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 31,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 63,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 92,8 Millionen USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,61 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 258,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 374,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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