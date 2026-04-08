Erste Schätzungen: Financial Institutions stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Financial Institutions wird sich voraussichtlich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,920 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,810 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Financial Institutions in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 62,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 90,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,92 USD je Aktie, gegenüber 3,61 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 258,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 374,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at