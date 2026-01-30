Erste Schätzungen: Fine Organic Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fine Organic Industries wird voraussichtlich am 14.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen, dass Fine Organic Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 30,50 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 26,97 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Fine Organic Industries 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,32 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fine Organic Industries 5,13 Milliarden INR umsetzen können.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 134,82 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 133,89 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 23,91 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 22,60 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at