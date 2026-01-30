Fine Organic Industries Aktie
WKN DE: A2JPML / ISIN: INE686Y01026
|
30.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fine Organic Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Fine Organic Industries wird voraussichtlich am 14.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten schätzen, dass Fine Organic Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 30,50 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 26,97 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Fine Organic Industries 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,32 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fine Organic Industries 5,13 Milliarden INR umsetzen können.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 134,82 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 133,89 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 23,91 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 22,60 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fine Organic Industries Ltd Registered Shs Reg S
|
06:21
|Erste Schätzungen: Fine Organic Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Fine Organic Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: Fine Organic Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Fine Organic Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Fine Organic Industries Ltd Registered Shs Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Fine Organic Industries Ltd Registered Shs Reg S
|4 050,85
|-1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.