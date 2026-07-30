Erste Schätzungen: Fine Organic Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fine Organic Industries lädt voraussichtlich am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 35,95 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 38,19 INR je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,06 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,88 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 136,93 INR, gegenüber 136,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 25,46 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,46 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at