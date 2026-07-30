Fine Organic Industries Aktie
WKN DE: A2JPML / ISIN: INE686Y01026
|
30.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fine Organic Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Fine Organic Industries lädt voraussichtlich am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 35,95 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 38,19 INR je Aktie vermeldet.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,06 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,88 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 136,93 INR, gegenüber 136,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 25,46 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,46 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fine Organic Industries Ltd Registered Shs Reg S
|
06:21
|Erste Schätzungen: Fine Organic Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.05.26
|Ausblick: Fine Organic Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Fine Organic Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.01.26
|Erste Schätzungen: Fine Organic Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)