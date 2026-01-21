Erste Schätzungen: Fingerprint Cards Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fingerprint Cards Registered B wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -2,720 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fingerprint Cards Registered B noch -17,090 SEK je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll Fingerprint Cards Registered B nach der Prognose von 1 Analyst 27,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 35,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41,6 Millionen SEK umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -7,600 SEK, gegenüber -175,790 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 81,0 Millionen SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 403,2 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at