Erste Schätzungen: Fingerprint Cards Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fingerprint Cards Registered B lädt voraussichtlich am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass Fingerprint Cards Registered B für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,140 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,560 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Fingerprint Cards Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 23,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 26,37 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -3,000 SEK, gegenüber -8,310 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 103,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 78,2 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at