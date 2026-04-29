Fingerprint Cards AB Registered b Aktie
WKN DE: A41BRA / ISIN: SE0026141665
|
29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fingerprint Cards Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Fingerprint Cards Registered B lädt voraussichtlich am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass Fingerprint Cards Registered B für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,140 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,560 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Fingerprint Cards Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 23,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 26,37 Prozent gesteigert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -3,000 SEK, gegenüber -8,310 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 103,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 78,2 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fingerprint Cards AB Registered Shs -B-
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Fingerprint Cards Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Fingerprint Cards Registered B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Fingerprint Cards Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Fingerprint Cards Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Fingerprint Cards Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Fingerprint Cards Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)