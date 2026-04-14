Erste Schätzungen: Fingerprint Cards Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fingerprint Cards Registered B wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -1,140 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,560 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 26,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 23,0 Millionen SEK gegenüber 18,2 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -3,000 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -8,310 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 103,0 Millionen SEK, gegenüber 78,2 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at