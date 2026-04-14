Fingerprint Cards AB Registered b Aktie
WKN DE: A41BRA / ISIN: SE0026141665
|
14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fingerprint Cards Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Fingerprint Cards Registered B wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -1,140 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,560 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 26,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 23,0 Millionen SEK gegenüber 18,2 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -3,000 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -8,310 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 103,0 Millionen SEK, gegenüber 78,2 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fingerprint Cards AB Registered Shs -B-
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Fingerprint Cards Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Fingerprint Cards Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Fingerprint Cards Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Fingerprint Cards Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Fingerprint Cards AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Fingerprint Cards AB Registered Shs -B-
|14,56
|-2,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen enden fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.