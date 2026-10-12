Finnair Aktie
WKN DE: A403WV / ISIN: FI4000567029
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Finnair öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Finnair öffnet voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,280 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 EUR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Finnair in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 954,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 834,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,476 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,090 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,52 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,11 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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