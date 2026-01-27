Erste Schätzungen: Finnair verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Finnair wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,116 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,040 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 1,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 795,3 Millionen EUR gegenüber 782,9 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,110 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,180 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,11 Milliarden EUR, gegenüber 3,05 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at