Erste Schätzungen: Finning International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Finning International wird sich voraussichtlich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,26 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Finning International einen Gewinn von 1,17 CAD je Aktie eingefahren.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,84 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Finning International für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,97 Milliarden CAD aus.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,70 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,95 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 11,48 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 10,59 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at