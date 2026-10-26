Finning International Aktie

Finning International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885970 / ISIN: CA3180714048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Finning International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Finning International wird sich voraussichtlich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,26 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Finning International einen Gewinn von 1,17 CAD je Aktie eingefahren.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,84 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Finning International für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,97 Milliarden CAD aus.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,70 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,95 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 11,48 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 10,59 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Finning International Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Finning International Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Finning International Inc 61,50 0,00% Finning International Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen