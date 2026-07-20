Erste Schätzungen: Finning International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Finning International gibt voraussichtlich am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,18 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,12 CAD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Finning International nach den Prognosen von 9 Analysten 2,76 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,61 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,66 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,95 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 10,98 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 10,59 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at