WKN: 885970 / ISIN: CA3180714048

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Finning International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Finning International präsentiert in der voraussichtlich am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,07 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Finning International 1,02 CAD je Aktie vermeldete.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,62 Milliarden CAD gegenüber 2,87 Milliarden CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,86 Prozent.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,18 CAD, gegenüber 3,62 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 10,57 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 11,21 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Finning International Inc

Analysen zu Finning International Inc

