FinnvedenBulten AB Aktie

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WKN DE: A1JGQU / ISIN: SE0003849223

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FinnvedenBulten AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FinnvedenBulten AB gibt voraussichtlich am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass FinnvedenBulten AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,390 SEK je Aktie gewesen.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 1,19 Prozent auf 1,41 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 6,19 SEK, gegenüber -0,550 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 5,30 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,05 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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