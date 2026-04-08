FinnvedenBulten AB Aktie
WKN DE: A1JGQU / ISIN: SE0003849223
|
08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: FinnvedenBulten AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
FinnvedenBulten AB gibt voraussichtlich am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst schätzt, dass FinnvedenBulten AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,390 SEK je Aktie gewesen.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 1,19 Prozent auf 1,41 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 6,19 SEK, gegenüber -0,550 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 5,30 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,05 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FinnvedenBulten AB
|
06:21
|Erste Schätzungen: FinnvedenBulten AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: FinnvedenBulten AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: FinnvedenBulten AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: FinnvedenBulten AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu FinnvedenBulten AB
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FinnvedenBulten AB
|4,14
|4,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt wird mit spürbaren Aufschlägen erwartet. Auch der deutsche Leitindex dürfte deutlich zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.