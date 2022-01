Erste Schätzungen: FinnvedenBulten AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

FinnvedenBulten AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,71 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,71 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll FinnvedenBulten AB mit einem Umsatz von insgesamt 907,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,08 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 16,02 Prozent verringert.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 7,35 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,94 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 3,68 Milliarden SEK, gegenüber 3,20 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at