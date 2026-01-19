FinnvedenBulten AB Aktie
WKN DE: A1JGQU / ISIN: SE0003849223
|
19.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: FinnvedenBulten AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
FinnvedenBulten AB wird voraussichtlich am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,300 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte FinnvedenBulten AB 0,030 SEK je Aktie eingenommen.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,12 Milliarden SEK – ein Minus von 24,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FinnvedenBulten AB 1,48 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 3,64 SEK im Vergleich zu 6,45 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,92 Milliarden SEK, gegenüber 5,81 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
