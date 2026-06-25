FinnvedenBulten AB Aktie
WKN DE: A1JGQU / ISIN: SE0003849223
|
25.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: FinnvedenBulten AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
FinnvedenBulten AB wird voraussichtlich am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,60 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FinnvedenBulten AB noch 0,690 SEK je Aktie eingenommen.
1 Analyst geht beim Umsatz von 1,32 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 1,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,34 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 4,45 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,550 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 4,98 Milliarden SEK, gegenüber 5,05 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FinnvedenBulten AB
|
06:21
|Erste Schätzungen: FinnvedenBulten AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: FinnvedenBulten AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: FinnvedenBulten AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: FinnvedenBulten AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: FinnvedenBulten AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)