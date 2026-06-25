FinnvedenBulten AB Aktie

FinnvedenBulten AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JGQU / ISIN: SE0003849223

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FinnvedenBulten AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FinnvedenBulten AB wird voraussichtlich am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,60 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FinnvedenBulten AB noch 0,690 SEK je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 1,32 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 1,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,34 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 4,45 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,550 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 4,98 Milliarden SEK, gegenüber 5,05 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FinnvedenBulten AB

mehr Nachrichten