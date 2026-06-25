Erste Schätzungen: FinnvedenBulten AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FinnvedenBulten AB wird voraussichtlich am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,60 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FinnvedenBulten AB noch 0,690 SEK je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 1,32 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 1,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,34 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 4,45 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,550 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 4,98 Milliarden SEK, gegenüber 5,05 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at