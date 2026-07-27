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27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Firefly Aerospace legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Firefly Aerospace veröffentlicht voraussichtlich am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,513 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,560 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 460,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 87,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 15,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,950 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,830 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 440,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 159,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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