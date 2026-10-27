Erste Schätzungen: Firefly Aerospace öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Firefly Aerospace öffnet voraussichtlich am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,528 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Firefly Aerospace in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 232,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 102,4 Millionen USD im Vergleich zu 30,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,961 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -4,830 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 439,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 159,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at