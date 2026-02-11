Erste Schätzungen: First Advantage legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Advantage wird voraussichtlich am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

10 Analysten schätzen, dass First Advantage für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,263 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 27,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 307,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei First Advantage für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 391,9 Millionen USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,00 USD, gegenüber -0,740 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 860,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at