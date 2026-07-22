Erste Schätzungen: First Advantage präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First Advantage wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,285 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 415,0 Millionen USD gegenüber 390,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,22 USD im Vergleich zu -0,200 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,67 Milliarden USD, gegenüber 1,57 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at