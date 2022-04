Erste Schätzungen: First Advantage zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Advantage äußert sich voraussichtlich am 11.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,199 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,154 USD je Aktie erzielt worden.

First Advantage soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 181,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 826,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 712,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at