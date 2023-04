Erste Schätzungen: First American Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First American Financial wird voraussichtlich am 27.04.2023 die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,613 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,880 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,50 Milliarden USD – ein Minus von 26,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First American Financial 2,03 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,06 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,45 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,61 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,61 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at