First American Financial Aktie
WKN DE: A1C0EH / ISIN: US31847R1023
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: First American Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
First American Financial wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,38 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 100 Prozent erhöht. Damals waren 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll First American Financial im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,80 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,91 Prozent gesteigert.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,37 USD, gegenüber 1,26 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 7,20 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 6,12 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
