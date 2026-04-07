First American Financial Aktie

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WKN DE: A1C0EH / ISIN: US31847R1023

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: First American Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First American Financial wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,02 USD. Dies würde einem Zuwachs von 43,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem First American Financial 0,710 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,58 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei First American Financial für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,80 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,34 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,00 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,99 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,45 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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