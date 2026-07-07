First American Financial Aktie

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WKN DE: A1C0EH / ISIN: US31847R1023

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07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: First American Financial präsentiert Quartalsergebnisse

First American Financial wird voraussichtlich am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,83 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte First American Financial noch 1,41 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll First American Financial in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,03 Milliarden USD im Vergleich zu 1,84 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,68 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,00 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,95 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,45 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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