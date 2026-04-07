Erste Schätzungen: First Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher

First Bancorp präsentiert in der voraussichtlich am 22.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,512 USD aus. Im letzten Jahr hatte First Bancorp einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 17,31 Prozent auf 259,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 313,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,15 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,07 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,26 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at