Erste Schätzungen: First Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Bancorp wird voraussichtlich am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,507 USD. Dies würde einem Zuwachs von 10,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem First Bancorp 0,460 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll First Bancorp in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,15 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 256,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 313,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD, gegenüber 1,81 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at