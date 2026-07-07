First Bancorp Aktie
WKN DE: A1C9RC / ISIN: PR3186727065
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07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: First Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse
First Bancorp stellt voraussichtlich am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,540 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll First Bancorp nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 264,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 309,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,15 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,07 Milliarden USD, gegenüber 1,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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