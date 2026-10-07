First Bank Williamstown New Jersey Aktie
WKN DE: A1XBPP / ISIN: US31931U1025
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: First Bank Williamstown New Jersey legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
First Bank Williamstown New Jersey präsentiert voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,440 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte First Bank Williamstown New Jersey 0,470 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 37,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 40,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte First Bank Williamstown New Jersey einen Umsatz von 63,6 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD, gegenüber 1,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 149,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 246,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Bank Williamstown New Jersey
|
06:21
|Erste Schätzungen: First Bank Williamstown New Jersey legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: First Bank Williamstown New Jersey öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: First Bank Williamstown New Jersey stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.04.26
|Ausblick: First Bank Williamstown New Jersey informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.04.26
|Erste Schätzungen: First Bank Williamstown New Jersey zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu First Bank Williamstown New Jersey
Aktien in diesem Artikel
|First Bank Williamstown New Jersey
|17,65
|-0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.