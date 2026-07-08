Erste Schätzungen: First Bank Williamstown New Jersey stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First Bank Williamstown New Jersey wird sich voraussichtlich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,400 USD. Dies würde einer Verringerung von 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem First Bank Williamstown New Jersey 0,410 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 39,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 37,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 61,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD, gegenüber 1,74 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 149,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 246,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at