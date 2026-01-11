Erste Schätzungen: First Bank Williamstown New Jersey verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First Bank Williamstown New Jersey veröffentlicht voraussichtlich am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,490 USD gegenüber 0,410 USD im Vorjahresquartal.

First Bank Williamstown New Jersey soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 36,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,73 USD, gegenüber 1,67 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 145,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 228,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at