First Bank Williamstown New Jersey Aktie
WKN DE: A1XBPP / ISIN: US31931U1025
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12.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: First Bank Williamstown New Jersey zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
First Bank Williamstown New Jersey wird voraussichtlich am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,463 USD gegenüber 0,370 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 37,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 34,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte First Bank Williamstown New Jersey einen Umsatz von 56,8 Millionen USD eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,74 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 152,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 246,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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