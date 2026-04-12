Erste Schätzungen: First Bank Williamstown New Jersey zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Bank Williamstown New Jersey wird voraussichtlich am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,463 USD gegenüber 0,370 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 37,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 34,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte First Bank Williamstown New Jersey einen Umsatz von 56,8 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,74 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 152,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 246,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at