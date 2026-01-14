First Business Financial Services Aktie
WKN: A0HGPP / ISIN: US3193901002
|
14.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: First Business Financial Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
First Business Financial Services präsentiert voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,39 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 42,8 Millionen USD – ein Minus von 37,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Business Financial Services 68,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,72 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 5,20 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 168,5 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 260,5 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
