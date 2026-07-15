Erste Schätzungen: First Business Financial Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First Business Financial Services wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,56 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,35 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 33,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 45,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 68,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,94 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 183,3 Millionen USD, gegenüber 278,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at